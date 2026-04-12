МИД Чехии отстранился от заявления президента Павела о Трампе

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что не разделяет высказывания президента республики Петра Павела, прозвучавшие в Карловом университете и адресованные президенту США Дональду Трампу. Заявление опубликовано в соцсети X.

Там отметили, что заявление политика в Карловом университет вызвало широкий резонанс.

«Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти заявления не отражают официальную позицию правительства Чешской Республики», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Прага придаёт большое значение единству и силе НАТО, а также трансатлантическому партнёрству между Европой и Соединёнными Штатами. Кроме того, отмечается, что отношения Чехии и США остаются очень прочными и продолжают углубляться при действующих правительствах обеих стран.

«Об этом свидетельствует широта и интенсивность сотрудничества в ключевых областях, включая оборону и безопасность, энергетику, экономику и новые технологии, а также интенсивный диалог на высоком политическом уровне», — заключили в ведомстве.

Напомним, Петр Павел раскритиковал высказывания Дональда Трампа о союзниках по НАТО. Он считает, что такая риторика подрывает авторитет альянса даже сильнее, чем «действия президента России Владимира Путина», так как НАТО создавался для для обороны, а не для помощи в чужих войнах.