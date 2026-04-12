Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 19:51

МИД Чехии отстранился от заявления президента Павела о Трампе

Обложка © ТАСС / EPA

Обложка © ТАСС / EPA

Министерство иностранных дел Чехии заявило, что не разделяет высказывания президента республики Петра Павела, прозвучавшие в Карловом университете и адресованные президенту США Дональду Трампу. Заявление опубликовано в соцсети X.

Там отметили, что заявление политика в Карловом университет вызвало широкий резонанс.

«Министерство иностранных дел Чешской Республики выражает сожаление по поводу их содержания и подчеркивает, что эти заявления не отражают официальную позицию правительства Чешской Республики», — говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Прага придаёт большое значение единству и силе НАТО, а также трансатлантическому партнёрству между Европой и Соединёнными Штатами. Кроме того, отмечается, что отношения Чехии и США остаются очень прочными и продолжают углубляться при действующих правительствах обеих стран.

«Об этом свидетельствует широта и интенсивность сотрудничества в ключевых областях, включая оборону и безопасность, энергетику, экономику и новые технологии, а также интенсивный диалог на высоком политическом уровне», — заключили в ведомстве.

«Мне надоело»: Стармер подгорел из-за Путина и Трампа
«Мне надоело»: Стармер подгорел из-за Путина и Трампа

Напомним, Петр Павел раскритиковал высказывания Дональда Трампа о союзниках по НАТО. Он считает, что такая риторика подрывает авторитет альянса даже сильнее, чем «действия президента России Владимира Путина», так как НАТО создавался для для обороны, а не для помощи в чужих войнах.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Чехия
  • Дональд Трамп
  • США
  • Петр Павел
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar