После подсчёта 60% голосов «Тиса» забирает 136 мест в парламенте Венгрии
По результатам подсчёта 60 процентов голосов на парламентских выборах в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» забирает уже свыше 2/3 голосов в парламенте. На данный момент ей отходит 136 из 199 мест.
Правящая коалиция «Фидес» — «Христианско-демократическая народная партия», возглавляемая премьер-министром Виктором Орбаном, забирает 56 мандатов в парламенте. Ещё семь мест отходит крайне правой партии «Наша Родина».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что последние четыре года стали для страны несправедливыми из-за проблем, возникших по чужой вине. Премьер также выразил мнение, что итоги парламентских выборов покажут, останется ли Венгрия островом мира или будет ограблена при проукраинском правительстве. Он связал с этим и вопрос о том, пробьёт ли Будапешт блокаду нефтепровода «Дружба», которую, по его словам, устроил Владимир Зеленский.
