Не менее 200 человек погибли в результате авиаудара нигерийских военных по по рынку в деревне Джилли на северо-востоке страны. По данным местных властей и жителей, самолёты атаковали район во время операции против исламистских боевиков, сообщает Reuters.

Военно-воздушные силы Нигерии после сообщений о жертвах среди мирного населения заявили, что направили на место группу для расследования инцидента. В заявлении говорится, что военные намерены установить все обстоятельства случившегося. Ранее в Нигерии сообщили об уничтожении боевиков «Боко Харам» в районе Джилли в штате Борно. Позднее власти соседнего штата Йобе уточнили, что удар пришёлся рядом с рынком, где в тот момент находились продавцы и покупатели.

Один из местных жителей, член городского совета и традиционный глава прихода Фучимерам Лоан Занна Нур Гейдам, сообщил Reuters, что раненых доставили в больницы в Йобе и Борно. Он назвал произошедшее крайне тяжёлым ударом по местному населению и заявил, что число погибших уже превысило 200. Его слова подтвердили ещё трое жителей района и представитель международной гуманитарной организации.

Ранее в центре Лондона были задержаны свыше 500 человек. Они выражали поддержку запрещённому пропалестинскому движении Palestine Action. Движение внесено в чёрный список в Великобритании, и любая его поддержка стала уголовным преступлением. Среди задержанных оказался участник британской группы Massive Attack Роберт дель Ная. В ходе субботней акции полиции приходилось переносить некоторых участников в машины, так как они не оказывали сопротивления, но не шли сами.