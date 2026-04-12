Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

12 апреля, 19:45

Пакистан перебрасывает военную авиацию в Саудовскую Аравию

Обложка ©

Обложка ©

Пакистан начал развёртывание военного контингента на территории Саудовской Аравии. Подразделения прибыли на авиабазу имени короля Абдул-Азиза. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на саудовское министерство обороны.

В составе группировки находятся истребительная авиация и самолёты поддержки. Переброска войск стала практической реализацией стратегического оборонного соглашения между двумя странами, подписанного в сентябре 2025 года.

«Любая агрессия против любой из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих», — гласит ключевой пункт пакта.

Цели миссии включают укрепление военного сотрудничества, повышение оперативной готовности и обеспечение региональной безопасности. Военное руководство Пакистана не раскрывает детали операции. Численность переброшенных сил и продолжительность их миссии официально не названы.

Пакистан предложил Ирану и США решение проблемы Ормузского пролива
Пакистан предложил Ирану и США решение проблемы Ормузского пролива

Ранее сообщалось, что Пакистан заявил о готовности продолжать роль посредника в переговорах США и Ирана. Министр иностранных дел страны Билавал Зардари выразил признательность обеим сторонам за ответ на призыв к прекращению огня. Он отметил, что Исламабад принял приглашение провести мирные переговоры. Зардари также рассказал о посреднической роли во всех раундах диалога. Пакистан надеется, что стороны продолжат добиваться прочного мира для региона.

Самые важные новости о конфликте на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Антон Голыбин
