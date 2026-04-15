Большая часть Запорожской и Херсонской областей обесточена после ударов ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли удары по энергетическим объектам Запорожской области. В результате большая часть региона оказалась без электричества. Проблемы затронули и соседнюю Херсонскую область. Там полностью обесточены 14 муниципальных округов. Об этом сообщили в региональных профильных ведомствах.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — заявили энергетики, принеся извинения за неудобства.

Список полностью обесточенных территорий включает Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский округа. Причиной названо технологическое нарушение в энергосистеме соседнего региона.

Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что южная часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ. По его словам, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак.