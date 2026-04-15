15 апреля, 07:36

Большая часть Запорожской и Херсонской областей обесточена после ударов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kryvosheia Yurii

Вооружённые силы Украины нанесли удары по энергетическим объектам Запорожской области. В результате большая часть региона оказалась без электричества. Проблемы затронули и соседнюю Херсонскую область. Там полностью обесточены 14 муниципальных округов. Об этом сообщили в региональных профильных ведомствах.

«Специалисты усиленно работают над восстановлением электроснабжения в кратчайшие сроки», — заявили энергетики, принеся извинения за неудобства.

Список полностью обесточенных территорий включает Скадовский, Алешкинский, Голопристанский, Чаплынский, Каланчакский, Генический, Новотроицкий, Ивановский, Нижнесерогозский, Верхнерогачикский, Горностаевский, Великолепетихский, Каховский и Новокаховский округа. Причиной названо технологическое нарушение в энергосистеме соседнего региона.

Очередной удар ВСУ оставил город-спутник Запорожской АЭС без света
Очередной удар ВСУ оставил город-спутник Запорожской АЭС без света

Накануне глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что южная часть Запорожской области обесточена после атаки ВСУ. По его словам, задействованы все силы для минимизации последствий ударов и попыток атак.

Никита Никонов
