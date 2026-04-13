12 апреля, 21:52

Тут как тут: Зеленский поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Зеленский поздравил Мадьяра с победой «Тисы» на выборах в Венгрии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой его партии «Тиса» на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход», — написал главарь киевского режима.

Зеленский добавил, что «победа конструктивного подхода важна для Европы». Он также заявил, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией.

Напомним, в 2026 году конфликт между Зеленским и Орбаном достиг пика на фоне переключения внимания США с Украины на Ближний Восток. Раздражённый блокирующей позицией Венгрии, Зеленский перешёл к публичным оскорблениям, назвав Орбана препятствием для единства Европы и позволив себе язвительные замечания по поводу его внешности. Кульминацией стал энергетический спор: Киев отказался допустить венгерские группы к ремонту нефтепровода «Дружба», используя это как рычаг давления перед выборами в Венгрии. Европейские союзники назвали поведение Зеленского «истерикой», признав, что на фоне фронтового кризиса он теряет дипломатический контроль.

Президент Венгрии рассказал, когда выберут нового премьера страны

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах. Он поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой. Орбан назвал результаты голосования болезненными и однозначными. Политик добавил, что партия «Фидес» продолжит служить стране, находясь в оппозиции.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Антон Голыбин
