Владимир Зеленский поздравил Петера Мадьяра с победой его партии «Тиса» на парламентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в соцсетях.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход», — написал главарь киевского режима.

Зеленский добавил, что «победа конструктивного подхода важна для Европы». Он также заявил, что Украина готова развивать сотрудничество с Венгрией.

Напомним, в 2026 году конфликт между Зеленским и Орбаном достиг пика на фоне переключения внимания США с Украины на Ближний Восток. Раздражённый блокирующей позицией Венгрии, Зеленский перешёл к публичным оскорблениям, назвав Орбана препятствием для единства Европы и позволив себе язвительные замечания по поводу его внешности. Кульминацией стал энергетический спор: Киев отказался допустить венгерские группы к ремонту нефтепровода «Дружба», используя это как рычаг давления перед выборами в Венгрии. Европейские союзники назвали поведение Зеленского «истерикой», признав, что на фоне фронтового кризиса он теряет дипломатический контроль.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение на парламентских выборах. Он поздравил лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра с победой. Орбан назвал результаты голосования болезненными и однозначными. Политик добавил, что партия «Фидес» продолжит служить стране, находясь в оппозиции.