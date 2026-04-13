В Госдуме предложили распространить военную ипотеку на силовиков

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил распространить накопительно-ипотечную систему (НИС), действующую для военных, на силовиков Соответствующее обращение он направил председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

На данный момент механизм действует только военнослужащих. В неё предлагается включить сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, службы принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы и таможенных органов. Запуск инициативы предлагается с 1 января 2027 года. При этом предусматривается переходный период для подготовки нормативной базы и распределения бюджетных обязательств.

Отдельно затронут вопрос тех, кто уже находится в очереди на единовременную социальную выплату (ЕСВ). Им предлагают не фиксировать единственный сценарий ожидания, а разрешить выбрать: продолжать участие в текущей системе либо перейти на накопительно-ипотечную модель.

Согласно утверждению Слуцкого, неопределённые сроки ЕСВ снижают мотивацию сотрудников к службе, поэтому он предлагает распространить НИС, при которой государство каждый год перечисляет средства на специальный счёт сотрудника. Это должно привести к сокращению очередей на жильё и сделать систему предсказуемой для правоохранителей.

А ранее ипотечный брокер рассказал, что получить рыночную ипотеку стало сложнее, но при грамотной подготовке процесс пройдёт гладко. Банки стали строже, поэтому заёмщикам важно тщательно проверить свою финансовую историю. Следует убедиться, что нет неоплаченных налогов, штрафов или долгов у судебных приставов — даже мелкие детали могут повлиять на решение банка. Особое внимание нужно уделить соотношению дохода и желаемой суммы кредита.