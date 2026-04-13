Томографы-призраки за 15 миллионов: В Приморье расследуют дело о хищении на поставках медоборудования

Прокуратура Приморского края направила в суд уголовное дело о крупном хищении бюджетных средств при реализации национального проекта «Здравоохранение». Речь идёт о закупке томографического оборудования для больниц в городах Артём и Арсеньев.

Фигурантами дела стали руководитель и бенефициарный владелец группы компаний. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Как установило следствие, краевой минздрав заключил с этой организацией государственный контракт на поставку двух томографов, предназначенных для диагностики сердечных и церебральных заболеваний.

Однако поставленное оборудование не соответствовало техническому заданию, а его стоимость была завышена в несколько раз по сравнению со среднерыночными ценами. В результате бюджету Приморского края был причинён ущерб в размере 15,5 миллиона рублей. Кроме того, прокурор региона обратился в Арбитражный суд с иском к поставщику о взыскании более 60 миллионов рублей — компенсации ущерба от ненадлежащего исполнения госконтракта.

Ранее Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Евгения Колесникова, обвиняемого в мошенничестве на 19 миллионов рублей. По версии следствия, вместе с бывшим начальником ФКУ «Центравтомагистраль» Игорем Глазыриным он похитил деньги у совладельца частной фирмы под видом помощи бойцам СВО.