Появились видео посадки летающего «Стратотанкера» США после удара Ирана

Появилось видео посадки американского самолётам Boeing KC-135 Stratotanker после предполагаемого удара Ирана. Кадры размещены в Telegram-канале «Военная хроника».

Появилось видео повреждённого самолёта США после удара ракетой Ирана. Видео © Telegram / «Военная хроника»

Борт получил повреждения, предположительно, от шрапнели иранской ракеты.

«Американский топливозаправщик KC-135R Stratotanker национальной гвардии Огайо из состава 121-го авиакрыла заправщиков с авиабазы Рикенбекер, посечённый, предположительно, шрапнелью от боевой части иранской баллистической ракеты», — сообщили в канале.

Там добавили, что почти весь фюзеляж самолёта — от кабины до рулей направления — был задет поражающими элементами.

В публикации уточняется, что борт направился в Великобританию. Там его планируют поставить на восстановление.

Ранее сообщалось, что Иран заявил об уничтожении ещё одного американского транспортного самолёта C-130. По данным Тегерана, воздушное судно участвовало в операции по спасению пилота сбитого истребителя F-15E. Представитель иранского командования Эбрахим Зольфагари также сообщил о ликвидации двух вертолётов Black Hawk.