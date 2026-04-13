Маск обвинил структуры Сороса в захвате власти в Венгрии
Илон Маск заявил о захвате власти в Венгрии структурами, связанными с финансистом Джорджем Соросом. Своё заявление бизнесмен сделал в соцсети X, комментируя итоги парламентских выборов.
Поводом для резкого высказывания послужил пост Алекса Сороса — сына финансиста. Тот написал, что венгерский народ «вернул себе страну».
«Организация Сороса захватила Венгрию», — парировал предприниматель.
Напомним, голосование состоялось 12 апреля. Победу на нём одержала оппозиционная партия «Тиса», получив 138 мандатов из 199 в Государственном собрании.
Джордж Сорос — американский трейдер и инвестор венгерского происхождения, основавший сеть благотворительных организаций «Открытое общество»*. Он известен как «человек, который сломал Банк Англии»: в 1992 году его фонд заработал $1 млрд за один день на падении фунта стерлингов. В медиапространстве Сорос — фигура крайне противоречивая: для одних он филантроп, поддерживающий демократию и образование, для других — влиятельный спекулянт и «серый кардинал», которого связывают с финансированием цветных революций и глобальным управлением.
* Признана нежелательной на территории РФ.