Наводнение в Дагестане
13 апреля, 06:03

«Не выбрался бы и из пакета»: Бориса Джонсона жёстко прожарили за фальшивые пляски «под дронами»

Борис Джонсон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Экс-глава правительства Великобритании Борис Джонсон во время своей поездки на Украину попал в нелепую ситуацию. В Сети появились кадры, на которых он якобы уклоняется от российских беспилотных летательных аппаратов. На это обратил внимание кипрский журналист Алекс Христофору.

«Борис Джонсон записал репортаж с украинской линии фронта, якобы уклоняясь от российских беспилотников. <…> Взгляните на него в этом бронежилете, он выглядит так нелепо! Вы хотите сказать, что Борис Джонсон смог увернуться от российских беспилотников? Серьёзно?», — отметил обозреватель.

По словам Христофору, Джонсон «не смог бы выбраться даже из мокрого бумажного пакета». Уровень западной пропаганды зашкаливает, отметил журналист.

Христофору считает, что истинная причина появления Джонсона в зоне специальной военной операции — отчаянное желание обелить своё имя в истории. Эксперт обратил внимание, что бывший премьер хочет эскалации конфликта, а также уберечь киевский режим от краха. В противном случае он останется в истории как человек, саботировавший единственный шанс Украины на выживание. «И если Украина рухнет, а она рухнет, что с каждым днём становится все очевиднее, что Борис войдёт в историю не в позитивном смысле», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Борис Джонсон тайно посетил позиции украинских войск на Запорожском направлении. Экс-глава британского кабмина побывал в расположении 65-й бригады ВСУ неподалёку от Гуляйполя. Во время визита он раскритиковал Запад за недостаточную помощь Киеву и призвал активнее передавать Украине дальнобойное оружие.

Виталий Приходько
