Пострадавшего от взрыва петарды в Подмосковье мальчика направят в центр Рошаля

Мальчика, который пострадал при взрыве петарды в Подмосковье, переведут в детский центр Рошаля. Инцидент произошёл в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщил министр здравоохранения региона.

«Пострадавший ребёнок доставлен в Орехово-Зуево-Зуевскую больницу, в настоящее время ему оказывается необходимая медицинская помощь и готовится перевод в Детский научно-клинический центр им. Л. М. Рошаля», — написал Максим Забелин в телеграм-канале.

Ранее Life.ru писал, что инцидент произошёл на спортплощадке в Орехово-Зуеве. 11-летний мальчик подобрал неизвестный предмет из любопытства. Взрыв произошёл, когда петарда находилась у него в кармане. В результате ребёнку оторвало пальцы.