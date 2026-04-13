13 апреля, 07:21

В Москве возбудили уголовное дело на журналистку Марианну Беленькую*

Марианна Беленькая*. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ник

В Москве возбудили уголовное дело против журналистки Марианны Беленькой*. Как сообщили в пресс-службе столичного главка СК, её подозревают в уклонении от обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ).

«Возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Беленькой Марианны*. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие решает вопрос об объявлении её в розыск.

Ранее против шоумена Семёна Слепакова* возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Поводом послужили два административных нарушения за год — отсутствие маркировки иноагента в соцсетях, выявленные прокуратурой Москвы.

*Включена в список иноагентов Минюста РФ.

Наталья Афонина
