Гладков проводит еженедельное совещание без онлайн-трансляции

В Белгородской области еженедельное оперативное совещание правительства, в котором принимает участие губернатор региона Вячеслав Гладков проводится без онлайн-традиции. Обычно подобные заседания всегда шли с публичной трансляцией.

Как сообщалось ранее, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять должность в федеральном правительстве. Ему прочат назначение в Министерство экономического развития РФ, которое возглавляет Максим Решетников. Гладков возглавил Белгородскую область 27 сентября 2021 года. С 2016 по 2018 год он работал в правительстве Севастополя, а в 2018 году — в правительстве Ставропольского края. 2 мая 2024 года президент России Владимир Путин наградил чиновника орденом Мужества.