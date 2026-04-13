13 апреля, 10:09

В Петербурге продают ТЦ «Новая Аура» за 3,5 миллиарда рублей

Обложка © ТАСС / Николай Бурматов

Торгово-офисный комплекс «Новая Аура» в Петербурге выставили на продажу за 3,5 млрд рублей, однако участники рынка считают объект переоценённым. Об этом сообщает «Коммерсант».

Здание площадью 14,6 тыс. кв. м было предложено покупателям 9 апреля через агентство BARNES Moscow. Его владельцем называют девелопера Андрея Недбаева.

Ранее объект переходил от группы «Эталон» к ГК «Бестъ», которая изменила концепцию и адаптировала его под торгово-деловой формат. Часть экспертов издания указывает, что цена выглядит завышенной с учётом состояния объекта. По их мнению, здания, требующие обновления, продаются сложнее, особенно при крупной площади. Другие специалисты считают стоимость оправданной, но подчёркивают нестандартность проекта и необходимость учитывать общие зоны при оценке.

Потенциальными покупателями называют подрядчиков «Газпрома» или инвесторов, рассчитывающих на рост цен в районе за счёт развития «Лахта-центра» и проекта «Санкт-Петербург Марина».

Аналитики отмечают, что для повышения привлекательности потребуется обновление объекта, пересмотр формата аренды и привлечение новых арендаторов. Дополнительным фактором может стать предоставление дисконта или доходность на уровне 12–14% годовых.

Ранее директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предложил построить «второй Петербург» вокруг Лахты. По его словам, сейчас там формируется новый городской узел, над которым трудятся архитекторы и урбанисты.

Владимир Озеров
