Пять попыток, ни одной удачной: ВС РФ разбили боевиков, рвавшихся в атаку в перемирие
Минобороны: ВС РФ отбили 5 атак ВСУ во время пасхального перемирия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay
Российские военные заявили о пресечении попыток продвижения украинских подразделений в ряде районов в период перемирия. Речь идёт о нескольких эпизодах на территориях Сумской области и Донецкой Народной Республики, доложили в Минобороны РФ 13 апреля.
«Также сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции наших войск в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики ДНР», — сообщили в военном ведомстве.
Отмечается, что все указанные действия были своевременно выявлены и пресечены. Информация о дальнейших последствиях и деталях операций не уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия не остановила обстрелы приграничья и позиций ВС РФ после начала пасхального перемирия. В результате недавних налётов пострадали жители Курской и Белгородской областей.
Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.