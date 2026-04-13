Пять попыток, ни одной удачной: ВС РФ разбили боевиков, рвавшихся в атаку в перемирие

Российские военные заявили о пресечении попыток продвижения украинских подразделений в ряде районов в период перемирия. Речь идёт о нескольких эпизодах на территориях Сумской области и Донецкой Народной Республики, доложили в Минобороны РФ 13 апреля.

«Также сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции наших войск в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики ДНР», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что все указанные действия были своевременно выявлены и пресечены. Информация о дальнейших последствиях и деталях операций не уточняется.

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия не остановила обстрелы приграничья и позиций ВС РФ после начала пасхального перемирия. В результате недавних налётов пострадали жители Курской и Белгородской областей.