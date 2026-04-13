Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 апреля, 09:31

Пять попыток, ни одной удачной: ВС РФ разбили боевиков, рвавшихся в атаку в перемирие

Минобороны: ВС РФ отбили 5 атак ВСУ во время пасхального перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FixPlay

Российские военные заявили о пресечении попыток продвижения украинских подразделений в ряде районов в период перемирия. Речь идёт о нескольких эпизодах на территориях Сумской области и Донецкой Народной Республики, доложили в Минобороны РФ 13 апреля.

«Также сорваны пять попыток выдвижения противника на позиции наших войск в районах населённых пунктов Кондратовка, Новая Сечь (две), Варачино Сумской области и Каленики ДНР», — сообщили в военном ведомстве.

Отмечается, что все указанные действия были своевременно выявлены и пресечены. Информация о дальнейших последствиях и деталях операций не уточняется.

«Вспоминает и часто плачет»: Белгородский мальчик Алёша до сих пор хранит подарки солдат

Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия не остановила обстрелы приграничья и позиций ВС РФ после начала пасхального перемирия. В результате недавних налётов пострадали жители Курской и Белгородской областей.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
