В Тюмени подростки в образе «хоррор-няшек» пугают прохожих в торговых центрах

В Тюмени местные жители жалуются на странную компанию подростков, которые своим видом и поведением пугают посетителей торговых центров. Неформальную группу уже прозвали бандой «хоррор-няшек» или «крипо-няшек».

Местные жители описывают их как персонажей из фильмов ужасов: подростки рисуют на лицах искусственные шрамы и потёки туши, носят огромные цветные линзы и могут ни с того ни с сего начать громко кричать в людных местах. По словам одной из тюменок, она встречает такую компанию почти каждый день в торговом центре на Войновке — примерно с пяти до шести вечера. В основном это девочки в возрасте от 13 до 17 лет.

Они нападают на тюменцев с целью напугать. Необычный внешний вид в сочетании с внезапными криками заставляет прохожих нервничать. Местные жители советуют друг другу быть осторожнее при встрече с «хоррор-няшками» и не вступать с ними в конфликт.

Наши коллеги из URA.ru выяснили, что стиль подростков представляет собой смесь популярных интернет-эстетик, где миловидность соседствует с мрачностью: розовая одежда и бантики контрастируют с гримом, имитирующим раны и увечья.

