Тишина, вода и крылья: Лосиный Остров стал раем для перелётных птиц

Национальный парк «Лосиный остров» превратился в настоящий рай для пернатых. На экологическом маршруте «Заповедный лес» зазвучали голоса перелётных птиц — сюда прилетели величественные лебеди-шипуны и изящные серые цапли. Эти птицы с особым вкусом выбирают места для остановки. Им нужны тихие заводи, окружённые густыми камышами, где никто не нарушит покой.

«Заповедный лес» обещает спокойствие и уединение новым обитателям. Маршрут расположен в охраняемой зоне, куда редко проникает человеческий шум. Птиц здесь ждёт богатая «кормёжка»: лягушки, рыба, насекомые и водная растительность. Обширные Верхнеяузские болота создают идеальные условия для гнездования и отдыха.

Удивительными гостями парка стали лебедь-шипун — одна из крупнейших птиц Евразии. Размах его крыльев достигает 2,4 метра, а вес — до 12 килограммов. Своё название он получил за характерный шипящий звук, который издаёт при опасности — он напоминает змеиное шипение. Также на территории «Лосиного острова» появилась серая цапля, которая может стоять неподвижно до 20 минут, высматривая добычу. Её реакция при атаке составляет менее 0,1 секунды.

Эти птицы — настоящие индикаторы чистоты природы. Если они прилетели и остаются, значит, экосистема здорова. «Лосиный остров» в очередной раз подтверждает свой статус одного из самых живописных и экологически благополучных уголков Подмосковья.

