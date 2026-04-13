Труп журналиста Владимира Басова обнаружили в реке под Вологдой

В Верховажском округе Вологодской области завершились поиски 66-летнего журналиста районной газеты «Верховажский вестник» Владимира Басова, сообщает RG.ru со ссылкой на информированный источник. По данным издания, тело мужчины обнаружили в реке Ваге в районе деревни Абакумовской, в нескольких километрах от райцентра.

В ночь на 6 апреля Басов ушёл из дома на Пионерской улице и перестал выходить на связь, телефона с собой у него не было, родственники с коллегами обратились к спасателям. В ходе операции 10 апреля на берегу разлившейся реки нашли следы обуви и сапог, которые опознали как принадлежащие пропавшему, к работе подключились водолазы. 12 апреля тело журналиста извлекли из воды.

Официальная причина гибели пока не названа, в соцсетях обсуждают версию случайного утопления. Басов проработал в журналистике более 35 лет: начинал в 1981 году в газете «Путь к коммунизму», с 2000-го трудился в «Верховажском вестнике». Он был членом Союза журналистов России, в 2015 году стал дипломантом областного конкурса имени Гиляровского в номинации «Репортаж года».

Тем временем в Тюмени расследуют гибель 25-летнего рэпера Данила Дёмина. Тело молодого человека нашли в реке спустя полгода после исчезновения. Главный подозреваемый — 41-летний рецидивист Александр Белевич по кличке «Саша Белый».