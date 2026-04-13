В Европе не скрывают генеральной линии на продолжение войны на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Европейцы не скрывают своей генеральной линии на продолжение этой войны, на то, чтобы всячески способствовать продолжению войны», — сказал Песков журналистам.

А ранее эксперты предрекли, что поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии может повлиять на политику ЕС в отношении Украины. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен не исключил, что теперь ЕС беспрепятственно выделит Киеву новые миллиарды на продолжение конфликта.