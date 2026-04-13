20-летний футболист погиб при вооружённом нападении на команду в Гане

В Гане 20-летний футболист Доминик Фримпонг погиб при вооружённом нападении на автобус команды. Об этом сообщила национальная футбольная ассоциация страны.

Инцидент произошёл после выездного матча клуба «Берекум Челси», который уступил «Самартексу» со счётом 0:1. По дороге обратно автобус был обстрелян грабителями в масках.

Игроки попытались укрыться и разбежались в разные стороны. Однако Фримпонг получил смертельные ранения. В футбольной ассоциации выразили соболезнования родным и близким спортсмена. Там отметили, что он считался перспективным молодым игроком.

А ранее в Нигерии военные ударили по рынку в деревне Джилли, в результате чего не менее 200 человек погибли. Бомбардировка велась во время рейда против боевиков. В ответ на сведения о пострадавших среди гражданских нигерийские ВВС заявили о направлении группы для расследования — военные хотят установить все детали случившегося.