Появилось видео из крепости в Гаити, где в давке погибли 25 человек

На севере Гаити у крепости Лаферьер произошла давка во время праздничных мероприятий в цитадели Анри, которая привела к гибели 25 человек. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции. Предварительные данные указывали о 30 жертвах, но после число скорректировали.

Давка в крепости Лаферьер на Гаити. Видео © X / Open Source Intel

Согласно данным СМИ, большое скопление людей в районе исторического памятника в горах над Бонне-а-л’Эвек быстро превысило возможности организаторов. Поток посетителей оказался выше ожидаемого, а система входа с ограниченным числом проходов не справилась с нагрузкой, что привело к резкому уплотнению толпы. Внутри началось встречное движение: часть людей пыталась выйти, другие продолжали заходить. Возникла паника, которая переросла в давку.

Мэр Милота Веснер Джозеф сообщил, что 13 тел доставили в больницу Сакре-Кёр, ещё 12 обнаружили на территории самой цитадели. Около тридцати пострадавших остаются под наблюдением медиков.

Полиция Гаити объявила о начале расследования. Также стало известно, что в воскресенье в Милот должна прибыть министерская делегация, в которую входят представители ведомств культуры и коммуникаций, туризма, внутренних дел, юстиции и окружающей среды. Несколько диппредставительств различных стран, а также офисы премьер-министров выразили свои соболезнования.

Цитадель Лаферьер, известная также как форт Анри Кристофа, является самым крупным оборонительным сооружением во всём Западном полушарии. Она была построена на Гаити по указу короля Анри Кристофа в период с 1804 по 1817 год. Крепость возвышается на вершине горы высотой 1000 метров у северного побережья страны.

А ранее в Нигерии военные ударили по рынку в деревне Джилли, в результате чего не менее 200 человек погибли. Самолёты атаковали район во время операции против боевиков. ВВС Нигерии после сообщений о жертвах среди мирного населения заявили, что направили на место группу для расследования инцидента. В заявлении говорится, что военные намерены установить все обстоятельства случившегося.