Не просто буква: Suzuki впервые за 22 года сменила логотип — вот как он теперь выглядит

Suzuki впервые за 22 года обновила фирменную эмблему. Компания сохранила узнаваемую букву S, но сделала знак более плоским и минималистичным — под цифровую среду и новые экраны.

Официально о смене логотипа Suzuki объявила 22 сентября 2025 года. В компании объяснили, что новый вариант связан с корпоративным слоганом By Your Side и должен подчеркнуть как преемственность бренда, так и его движение в будущее.

Скриншот с официального сайта автопроизводителя

По сути, революции не произошло: фирменный знак остался прежним по форме, но стал визуально проще. В Suzuki прямо говорят, что сохранили контур культовой S, а главный акцент сделали на «плоском» дизайне, который лучше работает в цифровой среде.

Показывать новый знак компания начала с концепт-каров на Japan Mobility Show 2025. То есть речь не о разовом ребрендинге для одной страны, а о глобальном обновлении айдентики марки.

Предыдущая версия эмблемы держалась у Suzuki с начала 2000-х, поэтому нынешнее обновление стало первым за больше чем два десятилетия. Для автопрома это заметный шаг: такие бренды обычно не трогают логотип без большой причины и стараются менять его максимально аккуратно.

Что касается России, бренд полностью не исчез из поля. Официальный российский сайт Suzuki Motor Rus по-прежнему работает, на нем доступны сервис, оригинальные запчасти и запись на обслуживание, а отдельно продвигается линейка продукции Suzutec для автомобилей марки.