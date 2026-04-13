ПВО за шесть часов сбила 67 украинских дронов над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили 67 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве уточнили, что 13 апреля с 8:00 до 14:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 67 украинских дронов-самолётов над Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской областями, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
Напомним, за прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотника самолётного типа над Белгородской, Курской, Ростовской, Брянской, Смоленской областями и Крымом. А сегодня на подлёте к промышленной площадке Череповца в Вологодской области средства ПВО уничтожили 13 беспилотников.
