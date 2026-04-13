13 апреля, 12:12

С плюс 10% на минус 3%: Назван самый убыточный для вложений в квартиры город России

Калининград оказался на последнем месте в РФ по доходности вложений в жильё

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Odareeva

Калининград занял последнее, 79-е место среди российских городов по доходности инвестиций в жилую недвижимость. Об этом говорит исследование, проведённое РИА «Новости»

Среднегодовая реальная доходность за 2023–2025 годы с учётом аренды в янтарном крае оказалась отрицательной — минус 2,9%. Годом ранее ситуация была противоположной: город располагался на 31-й строчке с показателем около плюс 10,2%. Для сравнения, лидер рейтинга Абакан принёс вложениям в жильё более 25% годовых.

Авторы исследования учитывали не только удорожание квадратных метров и арендные ставки, но и сопутствующие расходы: налоги, коммуналку, взносы на капремонт и инфляцию. Все расчёты велись на примере стандартной однокомнатной квартиры площадью 35 квадратов.

Кеш вместо вкладов: Россияне хранят «под матрасом» уже 19,5 трлн рублей

Ранее стало известно, что сразу в двенадцати субъектах Российской Федерации средняя пенсия перешагнула планку в 30 тысяч рублей. Безусловным лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ: местные пенсионеры в среднем ежемесячно получают почти 42 тысячи рублей (41 900). Следом идёт Ненецкий автономный округ — 38 700 рублей, замыкает тройку лидеров Камчатский край с результатом 37 500 рублей.

Юрий Лысенко
