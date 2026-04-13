«Нумеролог назвал дату»: 61-летний Сергей Рост возьмёт в жёны бизнесвумен при деньгах

Актёр Сергей Рост объявил о скорой свадьбе с бизнесвумен Аллой Малиновской. Об этом он рассказал в интервью программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Пара планирует сыграть свадьбу уже в мае. Невеста уточнила, что дату выбрали не случайно.

«Да, это в мае. Мой нумеролог сказал нам точную дату, когда нужно это сделать», — добавила она.

Будущие супруги решили не устраивать масштабное торжество — церемония пройдёт в сдержанном классическом формате. Отношения Ростa и Малиновской длятся около пяти лет. По словам актёра, сначала его привлекла внешность избранницы, но со временем он оценил и другие её качества.

«Мне нравится, когда девушка умеет готовить. Когда с ней можно не только заниматься любовью, но ещё и поговорить», — сказал актёр.

Он также подчеркнул, что ценит самостоятельность своей избранницы и отметил, что она финансово независима.

