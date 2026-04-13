Освящённый батюшкой кот-подкидыш Созонт из Херсонеса стал звездой Сети

Пасхальная служба в Севастополе надолго запомнилась многим прихожанам. Пока верующие выстраивались в очередь за благословением, один «паломник» решил не ждать, а священник не стал возражать, взял и окропил святой водой обычного котика. Как выяснил kp.ru, хвостатого зовут Созонт.

Летом 2025 года его подкинули на территорию «Херсонеса Таврического» ещё котёнком, с тех пор за ним ухаживают сотрудники. Кот стал настоящим охранником, ничего не боится. За почти восемь месяцев в Херсонесе он освоился, теперь заигрывает с чайками, ловит мышей и встречает к посетителей.

В Севастопольской епархии пояснили, что ничего необычного в этом нет: в православной традиции кошка — животное чистое, а на территории Херсонеса живёт очень много котов, которые часто путаются под ногами у священников. Однако Созонт после Пасхи стал звездой Сети.

«Странно, что в этот раз видео так взволновало народ в интернете», — удивились в епархии.

Напомним, праздничное пасхальное утро в Севастополе запомнилось прихожанам не только торжественной атмосферой. Во время богослужения случился курьёзный эпизод, который растрогал всех свидетелей. Посреди площадки, где проходило освящение угощений, разлёгся пушистый кот.