13 апреля, 12:49

Путину доложили о финальной ротации персонала на АЭС «Бушер»

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Россия начала финальную смену персонала на иранской атомной электростанции «Бушер». Соответствующий доклад уже предоставлен президенту РФ Владимиру Путину, сообщил глава Росатома Алексей Лихачёв в беседе с журналистами 13 апреля.

Работы стартовали ровно в 08:00 по московскому времени. Станцию покидают 108 сотрудников. На объекте остаются только 20 человек.

«Данная позиция согласована с иранскими партнёрами. Вчера она была доложена президенту РФ, и сегодня во взаимодействии с Минобороны мы этот проект реализуем», — уточнил Лихачёв.

Оставшаяся группа включает руководителя филиала, его заместителей, представителей блока безопасности и инженерно-технических специалистов. Они будут следить за сохранностью оборудования и жилого городка.

Лихачёв заверил, что специалисты из России вернутся на АЭС «Бушер» в случае мира
Лихачёв заверил, что специалисты из России вернутся на АЭС «Бушер» в случае мира

Напомним, АЭС «Бушер» четыре раза подвергалась авиаударам американо-израильской коалиции. В результате одного из таких налётов погиб сотрудник станции, в связи с чем глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования иранскому коллеге Аббасу Аракчи. Эвакуация персонала с иранского объекта в её основной фазе развернулась 4 апреля.

Юрий Лысенко
