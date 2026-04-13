Президент Индонезии поздравил Путина с Пасхой и Днём космонавтики

Президент Индонезии Прабово Субианто поздравил Владимира Путина с Пасхой и Днём космонавтики. Это произошло во время их встречи в Москве.

«Хотел бы поздравить Вас с прошедшим праздником Пасхи и Днём космонавтики», — сказал он. По словам индонезийского лидера, этот праздник имеет большое значение для всего мира.

Субианто также отметил влияние Юрия Гагарина на культуру страны. Он рассказал, что в Индонезии детям нередко давали имя в честь первого космонавта. По его словам, имена Гагарин и Юрий получили распространение среди жителей страны.

Напомним, в Кремле проходят переговоры президента РФ с индонезийским лидером Прабово Субианто. Стороны собрались в кабинете Сенатского дворца, чтобы обсудить развитие стратегического взаимодействия, а также региональные и мировые вопросы.