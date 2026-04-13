Зарплата астронавтов NASA оказалась меньше, чем у менеджеров супермаркета

Участники лунной программы NASA Artemis получают в среднем около 152 тысяч долларов в год. При этом менеджер супермаркета Walmart в США может зарабатывать свыше 400 тысяч, а капитан авиакомпании — до 500 тысяч долларов, согласно данным издания The Sun.

Издание подчёркивает, что попасть в отряд астронавтов чрезвычайно сложно: NASA отбирает около 10 человек из более чем 8 тысяч претендентов. При этом их работа связана с огромным риском и многолетними тренировками.