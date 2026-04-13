Зарплата астронавтов NASA оказалась меньше, чем у менеджеров супермаркета
Обложка © ТАСС / Zuma
Участники лунной программы NASA Artemis получают в среднем около 152 тысяч долларов в год. При этом менеджер супермаркета Walmart в США может зарабатывать свыше 400 тысяч, а капитан авиакомпании — до 500 тысяч долларов, согласно данным издания The Sun.
Издание подчёркивает, что попасть в отряд астронавтов чрезвычайно сложно: NASA отбирает около 10 человек из более чем 8 тысяч претендентов. При этом их работа связана с огромным риском и многолетними тренировками.
Ранее глава NASA Джаред Айзекман заявил, что США продолжат управляемые миссии к Луне после успеха «Артемиды-2», конечная цель — высадка на поверхность в 2028 году и начало строительства лунной базы. Астронавты уже вернулись на Землю после первого за 50 лет пилотируемого облета Луны, проверив системы Orion и SLS, а также проведя научные исследования. В ходе полёта они удалились на рекордное расстояние и показали невидимую сторону Луны. О том, что там находится и почему земляне её не видят, — в материале Life.ru.
