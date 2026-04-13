

13 апреля, 14:27

Российский блогер и рэпер MZLFF попал в «Миротворец»*

Обложка © Telegram / мзлфф | 08.05 — МСК | 17.05 — СПБ

Обложка © Telegram / мзлфф | 08.05 — МСК | 17.05 — СПБ

На Украине скандальный сайт «Миротворец»* пополнился новым именем. Это российский блогер и музыкант Илья Коряков, выступающий под псевдонимом MZLFF или Илья Мазеллов. Информация с личными данными артиста появилась на самом портале.

Украинская сторона обвинила участника рэп-баттлов в открытой поддержке России, Армии РФ, проводимой спецоперации, а также в якобы «покушении на суверенитет и территориальную целостность» Незалежной. «Миротворец»* указывает, что музыкант принял участие в благотворительном концерте в августе 2024 года, деньги с которого были отправлены на поддержку жителей Курской области и закупку РЭБ. Кроме того, Коряков не раз участвовал в гуманитарных миссиях для зоны СВО.

Сразу девять российских актёров попали в базу «Миротворца»* следом за Калюжным

Ранее сообщалось, что актриса Валентина Рубцова оказалась в базе данных украинского сайта «Миротворец»*. Персональные данные звезды были добавлены в понедельник, 6 апреля. Портал обвиняет её в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», ссылаясь на высказывание актрисы в интервью о том, что она всегда считала Крым российским.

* Ресурс включён в список экстремистских сайтов, запрещённых в России.

BannerImage
Татьяна Миссуми
