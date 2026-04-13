Мазепин надеется, что российские ватерполистки выступят на ЧМ с флагом и гимном

В России рассчитывают, что женская сборная по водному поло сможет выступить на Чемпионате мира с национальной символикой. Об этом заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин после решения международной федерации водных видов спорта смягчить ограничения для российских атлетов.

«Надеюсь, 21 апреля на Мальте женская сборная будет выступать в форме с триколором и прозвучит гимн в случае победы», — сказал Мазепин журналистам.

До этого юниоры уже получили возможность выступать с флагом и гимном, тогда как взрослые спортсмены участвовали в соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, ряд международных федераций в других видах спорта ранее также разрешил россиянам выступать с национальной символикой.

