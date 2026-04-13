«Оскорбляет нормальных людей»: Священник обвинил богохульника Трампа в совершении зла

Опубликованный президентом США Дональдом Трампом ИИ-снимок, на котором он изображён в образе мессии, оскорбляет любого нормального человека и особенно верующих католиков, заявил клирик Иваново-Вознесенской епархии, церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).

По словам священника, грех — это объективный вред, а за Трампом в его президентской должности числится колоссальная масса объективного зла, поэтому этот злобный поступок решительно ничего не меняет.

«Но, разумеется, он оскорбляет любого нормального человека и особенно верующих римо-католиков», — констатировал собеседник «Газеты.ru».

Напомним, ранее Дональд Трамп примерил на себя образ Иисуса Христа. Он опубликовал две ИИ-картинки в своей социальной сети Truth Social. На первом изображении президент США в образе целителя исцеляет лежащего на койке пациента. На фоне — американский флаг, Статуя Свободы, Капитолий и военные самолёты.