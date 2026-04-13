Прокуратура требует 10 лет колонии для «вора в законе» Шарапа Казанского

Прокуратура потребовала приговорить к десяти годам колонии Владислава Грачёва, известного как Шарап Казанский. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По версии следствия, Грачёв получил статус «вора в законе» в 2014 году. Его короновали представители криминальной среды, после чего он занял высокое положение в преступной иерархии.

Он не отказался от своего статуса даже после введения уголовной ответственности за занятие высшего положения в криминальной иерархии. Именно по этой статье ему и запрашивают новый срок.

Ранее Life.ru сообщал, что Московский городской суд приговорил криминального авторитета Рыскелди Абдыгапарова к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Как выяснило следствие, в ноябре 2020 года 33-летний Абдыгапаров по решению вора в законе стал «положенцем». В этом статусе он управлял бандами, решал конфликты, распределял деньги и назначал «смотрящих».