9-летняя сестра Алисы Тепляковой освоила новую профессию, но «работать за копейки не намерена»

Девятилетняя дочь Евгения Теплякова получила рабочую специальность. Об этом многодетный отец сообщил в своём блоге. Терре выдали свидетельство о присвоении квалификации «продавец продовольственных и непродовольственных товаров» третьего разряда. Документ подтверждает прохождение курса объёмом 320 часов в негосударственном образовательном центре.

«Это реальные документы, выданные лицензированным учреждением», — отметил Тепляков.

По его словам, программа обучения не имеет возрастных ограничений. Однако он добавил, что считает дочь полноценным специалистом. При этом, по его словам, работать за низкую оплату она не будет и готова к работе при высокой ставке. Например, продать товар за 50 тысяч рублей в час.

Напомним, известная девочка-вундеркинд Алиса Теплякова в 13 лет окончила Российский государственный гуманитарный университет в Москве, получив диплом педагога-психолога. Она два с половиной года отучилась на факультете психологии образования по ускоренной программе, поступив сразу на второй курс. Сокурсники утверждают, что девушка присутствовала лишь на онлайн-парах и сдавала экзамены удалённо. Всего в семье Тепляковых десять детей, а отец Евгений заявляет, что благодаря его педагогическим талантам Алиса заметно умнее сверстников.