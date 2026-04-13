Аракчи: Сделка с США сорвалась из-за постоянной смены позиции Вашингтона

Переговоры США и Ирана сорвались из-за постоянно меняющейся позиции Вашингтона. Такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, отметив, что такой подход к дипломатии не позволяет прийти к приемлемой договорённости.

«Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения», — подчеркнул дипломат.

Напомним, переговоры Штатов и Исламской Республики Иран состоялись в пакистанском Исламабаде 12 апреля. Никаких договорённостей по их завершению достигнуто не было, иранская сторона обвинила Вашингтон в отсутствии гибкости, подчеркнув, что Тегеран занимался добросовестной дипломатией.