13 апреля, 16:27

Аракчи: Сделка с США сорвалась из-за постоянной смены позиции Вашингтона

Аббас Аракчи. Обложка © ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Переговоры США и Ирана сорвались из-за постоянно меняющейся позиции Вашингтона. Такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи в разговоре с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро, отметив, что такой подход к дипломатии не позволяет прийти к приемлемой договорённости.

«Несмотря на прогресс в ходе переговоров по значительной части вопросов, США из-за своего максималистского подхода и постоянной перемены требований помешали выработке соглашения», — подчеркнул дипломат.

Уиткофф и Аракчи чуть не устроили драку в ходе переговоров в Исламабаде

Напомним, переговоры Штатов и Исламской Республики Иран состоялись в пакистанском Исламабаде 12 апреля. Никаких договорённостей по их завершению достигнуто не было, иранская сторона обвинила Вашингтон в отсутствии гибкости, подчеркнув, что Тегеран занимался добросовестной дипломатией.

