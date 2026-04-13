В Харьковской области ликвидировали подполковника Госпогранслужбы Украины

Российские войска нанесли удар по командному пункту 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным источника, удар был нанесён 3 апреля в Волчанском районе. В результате, как утверждается, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский. Также сообщается о гибели ещё одного офицера — майора Валерия Данко. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не приводится.

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают наращивать зону контроля на ряде направлений. За сутки под их контроль перешло Миропольское в Сумской области, а также освобождена Диброва в ДНР.