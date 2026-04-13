13 апреля, 16:35

В Харьковской области ликвидировали подполковника Госпогранслужбы Украины

Обложка © GPTChat

Обложка © GPTChat

Российские войска нанесли удар по командному пункту 11-го пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

По данным источника, удар был нанесён 3 апреля в Волчанском районе. В результате, как утверждается, ликвидирован подполковник Андрей Мидяновский. Также сообщается о гибели ещё одного офицера — майора Валерия Данко. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей не приводится.

ВСУ сообщают об активном наступлении ВС РФ в Сумской области

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают наращивать зону контроля на ряде направлений. За сутки под их контроль перешло Миропольское в Сумской области, а также освобождена Диброва в ДНР.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Александра Мышляева
