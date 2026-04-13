13 апреля, 16:30

Москвичей приговорили к тюрьме за принуждение пенсионера к продаже квартиры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hari Sucahyo

В Москве суд вынес приговор двум мужчинам, которые вынудили пенсионера продать свою долю в квартире под угрозами. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, злоумышленники владели двумя третями жилья на улице Восточной. Оставшаяся доля принадлежала 59-летнему мужчине. Осуждённые пытались завладеть всей квартирой. Они оказывали давление на владельца третьей доли, угрожали насилием и порчей имущества, а также добивались продажи по заниженной цене.

Суд признал их виновными в принуждении к совершению сделки с угрозами. Один из фигурантов получил 7 лет лишения свободы, второй — 7,5 года.

Александра Мышляева
