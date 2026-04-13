Разработчик огнестойкой ткани попал на 86 млн за видимость работы без результата

Арбитражный суд Владимирской области вынес решение в отношении ООО «Предприятие нетканых материалов». Иск против фирмы подали в Министерстве промышленности и торговли РФ. Ведомство утверждало, что компания взяла на себя обязательство создать огнеустойчивую маскировочную ткань, но задачи выполнены не были, а выделенные государством деньги в размере 55 миллионов рублей благополучно растрачены. Документ опубликован на сайте судебной инстанции.

Предприятие занималось разработкой для военных целей специальной негорящей ткани из льна и технической конопли. Суд согласился с доводами истца и подтвердил, что обязательство по госконтракту не было исполнено. Сейчас фирма должна вернуть 55 миллионов субсидий и выплатить штраф в 31,46 миллионов рублей. Итого — 86 миллионов. Кроме того, руководство завода предоставило в 2022 году в министерство недостоверный отчёт о реализации проекта.

«Собранные по делу доказательства позволили сделать вывод о наличии в действиях руководителей юридического лица признаков состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в особо крупном размере», — сказано в решении.

Ранее 235-й гарнизонный военный суд Москвы признал бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Павла Анатольевича Попова виновным по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Суд установил его вину в получении взяток в особо крупном размере, мошенничестве (в том числе хищении около 25,8 млн рублей, выделенных на нужды военно-патриотического парка «Патриот»), служебном подлоге, превышении должностных полномочий, а также незаконном хранении оружия. Решением суда, он лишён звания генерала и госнаград.