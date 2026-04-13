Maag, Dub, Ecru и Vilet впервые вышли в прибыль в России

Магазины Maag, Dub, Ecru и Vilet, открытые на месте ушедших из России зарубежных брендов, впервые вышли на прибыль. Об этом свидетельствует отчётность управляющей компании «Новая мода», передаёт РБК.

По итогам 2025 года чистая прибыль составила 1,7 млрд рублей. Для сравнения: в 2024 году компания зафиксировала убыток в размере 664,5 млн рублей, а в 2023 году потери достигали 5,3 млрд рублей. Выручка компании за год составила 31 млрд рублей. Это на 10,6% больше, чем годом ранее, что говорит о росте спроса и постепенном восстановлении бизнеса.

Основной вклад в финансовый результат внесла операционная деятельность — продажи принесли 2,9 млрд рублей прибыли. Этот показатель вырос на 122% по сравнению с предыдущим годом. При этом ещё в 2023 году по этому направлению компания фиксировала убыток в 4,4 млрд рублей.

Ранее Life.ru писал, что около 13 брендов, часть из которых уже закрыла свои магазины, могут уйти с российского рынка в 2026 году. Среди уходящих — Mollis, Urban Vibes, YOLLO, а также Bugatti. В детском сегменте российский Orby сворачивает деятельность, а Pelican уходит в онлайн.