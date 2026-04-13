Хиллари Клинтон назвала Трампа «полностью обезумевшим»

Бывшая госсекретарь и первая леди США Хиллари Клинтон увидела признаки сумасшествия в поведении и решениях американского лидера Дональда Трампа. Своим мнением о главе Белого дома она поделилась в соцсети.

«Трамп, похоже, полностью обезумел, и об этом нужно говорить», — коротко написала Клинтон, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что неоднозначные действия президента США Дональда Трампа вызывают вопросы у партнёров Вашингтона, которые давно сомневаются в здравомыслии американского правительства. Издание пишет, что если утром Трамп резко требует от Ирана выполнить ультиматум, то вечером внезапно заявляет о своей «победе» и отходит от прежних условий.