ЦБ обвинил ЕС в нарушении процедуры при блокировке российских активов

Банк России в своём иске к Совету Евросоюза заявил, что Брюссель нарушил собственную юридическую процедуру при блокировке российских активов. Об этом говорится в выдержках из документа, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Истец утверждает, что регламент принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 ДФЕС не может служить основой для ограничительных мер в отношении третьего государства. Такие меры должны приниматься на основании статьи 215 ДФЕС, требующей единогласия членов Совета.

В документе подчёркивается, что ЕС фактически злоупотребил полномочиями, нарушил принцип пропорциональности мер и не обосновал введённые ограничения. Также отмечается нарушение принципа суверенного иммунитета государств и их центральных банков.