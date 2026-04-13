ЦБ обвинил ЕС в нарушении процедуры при блокировке российских активов
Банк России в своём иске к Совету Евросоюза заявил, что Брюссель нарушил собственную юридическую процедуру при блокировке российских активов. Об этом говорится в выдержках из документа, с которыми ознакомилось РИА «Новости».
Истец утверждает, что регламент принят на неверном правовом основании, поскольку статья 122 ДФЕС не может служить основой для ограничительных мер в отношении третьего государства. Такие меры должны приниматься на основании статьи 215 ДФЕС, требующей единогласия членов Совета.
В документе подчёркивается, что ЕС фактически злоупотребил полномочиями, нарушил принцип пропорциональности мер и не обосновал введённые ограничения. Также отмечается нарушение принципа суверенного иммунитета государств и их центральных банков.
Ранее представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари заявил, что ЕК приняла к сведению иск Банка России в суд ЕС по поводу замораживания активов, и полностью уверена в законности своего решения и его соответствии международному праву. По словам Уйвари, претензия не удивила. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Евросоюз выделил Украине дополнительные 80 миллионов евро из прибыли от замороженных российских активов.
