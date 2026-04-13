Песков: Последствия возможной блокады Ирана пока неясны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, к каким последствиям может привести блокада иранского побережья со стороны США. Об этом он сообщил в комментарии ИC «Вести». По его словам, ранее президент США Дональд Трамп фактически заявил о намерении ввести такую блокаду.

«Что это значит и во что это выльется, мы пока не понимаем», — отметил Песков.

В Кремле подчеркнули, что ситуация требует дальнейшего наблюдения и оценки возможных последствий.

Дональд Трамп ранее анонсировал морскую блокаду иранских портов, которая начнётся 14 апреля. До этого переговоры сторон провалились. Тегеран назвал действия США преступными и пообещал, что после этого ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности. При этом в Иране подчеркнули: проблемы с проходом через Ормузский пролив возникают лишь у судов, связанных с Америкой или Израилем.