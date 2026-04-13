Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 17:38

Песков: Последствия возможной блокады Ирана пока неясны

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока неясно, к каким последствиям может привести блокада иранского побережья со стороны США. Об этом он сообщил в комментарии ИC «Вести». По его словам, ранее президент США Дональд Трамп фактически заявил о намерении ввести такую блокаду.

«Что это значит и во что это выльется, мы пока не понимаем», — отметил Песков.

В Кремле подчеркнули, что ситуация требует дальнейшего наблюдения и оценки возможных последствий.

США задействовали более 15 кораблей для блокады Ирана
США задействовали более 15 кораблей для блокады Ирана

Дональд Трамп ранее анонсировал морскую блокаду иранских портов, которая начнётся 14 апреля. До этого переговоры сторон провалились. Тегеран назвал действия США преступными и пообещал, что после этого ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности. При этом в Иране подчеркнули: проблемы с проходом через Ормузский пролив возникают лишь у судов, связанных с Америкой или Израилем.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar