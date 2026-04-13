13 апреля, 17:23

США задействовали более 15 кораблей для блокады Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Digital Storm

Более 15 американских военных кораблей задействованы в операции по морской блокаде Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. По данным издания, блокада уже вступила в силу. Для её обеспечения привлечена значительная группировка ВМС США.

«Более 15 американских военных кораблей задействованы для поддержки операции», — говорится в публикации.

Другие детали операции официально не раскрываются. Ограничения или подтверждения со стороны Ирана в сообщении не приводятся.

В ООН сообщили, что в зоне Персидского залива заблокировано 20 тыс. моряков
В ООН сообщили, что в зоне Персидского залива заблокировано 20 тыс. моряков

Ранее Дональд Трамп объявил о введении морской блокады иранских портов с 14 апреля. Этому предшествовали провальные переговоры. Иран назвал действия США преступными и пригрозил, что теперь ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности. В Тегеране также уточнили, что трудности с проходом через Ормузский пролив касаются только судов, связанных с Америкой и Израилем.

Александра Мышляева
