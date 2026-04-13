США задействовали более 15 кораблей для блокады Ирана

Более 15 американских военных кораблей задействованы в операции по морской блокаде Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника США. По данным издания, блокада уже вступила в силу. Для её обеспечения привлечена значительная группировка ВМС США.