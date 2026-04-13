Хореограф DJ M.E.G. оскорбил беременную танцовщицу на чемпионате в Москве

В Москве прошёл всероссийский чемпионат по танцевальному стилю Frame Up Strip. Член жюри, 44-летний хореограф Эдуард Магаев (DJ M.E.G.), позволил себе публичные оскорбления в адрес одной из участниц: он снимал девушку на видео, выкладывал кадры и высмеивал её фигуру. Позже выяснилось, что танцовщица беременна. Об этом рассказал Telegram-канал SHOT.

Коллеги по цеху из разных регионов России вступились за неё, завалив страницу Магаева в соцсетях требованиями извинений. В ответ хореограф лишь усилил поток оскорблений, назвав сам чемпионат «блевотиной».

Хореограф DJ M.E.G. оскорбил беременную танцовщицу на чемпионате в Москв. Видео © Telegram/SHOT.

Frame Up Strip — современный стиль, сочетающий стрип-пластику, акробатику и множество партерных движений. J M.E.G. (Эдуард Магаев) — российский диджей, продюсер и хореограф, ключевой артист лейбла Black Star Inc. в 2006–2012 годах. Известен по хитам «Party Animal» (с Тимати), «Moscow to California» (с Сергеем Лазаревым и Тимати), «Угар» (с Serebro). До музыки был профессиональным танцором и хореографом, участвовал в шоу «Танцы» на ТНТ.

