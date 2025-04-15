«Нужно искоренить и уничтожить»: Милонов высказался об идеологии бодипозитива в РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал уничтожить и искоренить из жизни россиян идеологию бодипозитива. Парламентарий раскритиковал людей, которые отказываются вести здоровый образ жизни и следить за собственной гигиеной.

«Это движение, эту идеологию необходимо уничтожить, искоренить из нашей жизни. Запускать себя и вести нездоровый образ жизни — плохо. Переедать и пренебрегать гигиеной — плохо. И никаких кривотолков быть не может», — заявил Милонов в интервью RT.