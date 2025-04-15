Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 апреля, 13:41

«Нужно искоренить и уничтожить»: Милонов высказался об идеологии бодипозитива в РФ

Депутат ГД Милонов призвал уничтожить идеологию бодипозитива из жизни россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saltodemata

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saltodemata

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал уничтожить и искоренить из жизни россиян идеологию бодипозитива. Парламентарий раскритиковал людей, которые отказываются вести здоровый образ жизни и следить за собственной гигиеной.

«Это движение, эту идеологию необходимо уничтожить, искоренить из нашей жизни. Запускать себя и вести нездоровый образ жизни — плохо. Переедать и пренебрегать гигиеной — плохо. И никаких кривотолков быть не может», — заявил Милонов в интервью RT.

«Отнимает годы здоровой жизни»: В Минздраве назвали «токсичной» идеологию бодипозитива
«Отнимает годы здоровой жизни»: В Минздраве назвали «токсичной» идеологию бодипозитива

Ранее Виталий Милонов возмутился продажей «элитных» куличей за 30 тысяч рублей, посчитав подобные «акции» проявлением греха. А до этого депутат назвал мат словесными фекалиями и молитвой дьявола. Кроме того, Милонов назвал главных врагов детей в Сети, среди которых — педофилы, наркоманы и либералы.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Виталий Милонов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar