«Нужно искоренить и уничтожить»: Милонов высказался об идеологии бодипозитива в РФ
Депутат ГД Милонов призвал уничтожить идеологию бодипозитива из жизни россиян
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Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал уничтожить и искоренить из жизни россиян идеологию бодипозитива. Парламентарий раскритиковал людей, которые отказываются вести здоровый образ жизни и следить за собственной гигиеной.
«Это движение, эту идеологию необходимо уничтожить, искоренить из нашей жизни. Запускать себя и вести нездоровый образ жизни — плохо. Переедать и пренебрегать гигиеной — плохо. И никаких кривотолков быть не может», — заявил Милонов в интервью RT.
Ранее Виталий Милонов возмутился продажей «элитных» куличей за 30 тысяч рублей, посчитав подобные «акции» проявлением греха. А до этого депутат назвал мат словесными фекалиями и молитвой дьявола. Кроме того, Милонов назвал главных врагов детей в Сети, среди которых — педофилы, наркоманы и либералы.