«Отнимает годы здоровой жизни»: В Минздраве назвали «токсичной» идеологию бодипозитива
Мурашко: Идеология токсичного бодипозитива наносит вред гражданам России
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В процессе диспансеризации населения особое внимание следует уделить людям, страдающим от ожирения. Это состояние имеет отношение к 40% неинфекционных заболеваний, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, чьи слова публикует RG.ru.
Министр отметил, что эта категория пациентов нуждается в помощи, а решать проблему следует сразу на начальных стадиях, чтобы не дать времени развиться тяжёлым заболеваниям. При этом идеология токсичного бодипозитива, который отрицает всякую связь между ожирением и проблемами со здоровьем, не принесёт гражданам ничего полезного. Напротив, она отнимет у них несколько лет здоровой жизни, убедив в том, что реальности не соответствует.
«Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», — пояснил министр.
Ранее Михаил Мурашко отметил, что в нашей стране растёт количество людей с ожирением. По его словам, на данный момент от него страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин. В связи с этим власти принимают меры, в числе которых, к примеру, запрет на рекламу фастфуда и вредных продуктов.