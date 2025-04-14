«Отнимает годы здоровой жизни»: В Минздраве назвали «токсичной» идеологию бодипозитива

В процессе диспансеризации населения особое внимание следует уделить людям, страдающим от ожирения. Это состояние имеет отношение к 40% неинфекционных заболеваний, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, чьи слова публикует RG.ru.

Министр отметил, что эта категория пациентов нуждается в помощи, а решать проблему следует сразу на начальных стадиях, чтобы не дать времени развиться тяжёлым заболеваниям. При этом идеология токсичного бодипозитива, который отрицает всякую связь между ожирением и проблемами со здоровьем, не принесёт гражданам ничего полезного. Напротив, она отнимет у них несколько лет здоровой жизни, убедив в том, что реальности не соответствует.

«Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», — пояснил министр.