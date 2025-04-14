Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 апреля, 13:07

«Отнимает годы здоровой жизни»: В Минздраве назвали «токсичной» идеологию бодипозитива

Мурашко: Идеология токсичного бодипозитива наносит вред гражданам России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

В процессе диспансеризации населения особое внимание следует уделить людям, страдающим от ожирения. Это состояние имеет отношение к 40% неинфекционных заболеваний, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, чьи слова публикует RG.ru.

Министр отметил, что эта категория пациентов нуждается в помощи, а решать проблему следует сразу на начальных стадиях, чтобы не дать времени развиться тяжёлым заболеваниям. При этом идеология токсичного бодипозитива, который отрицает всякую связь между ожирением и проблемами со здоровьем, не принесёт гражданам ничего полезного. Напротив, она отнимет у них несколько лет здоровой жизни, убедив в том, что реальности не соответствует.

«Нужно помнить, что этой категории пациентов нужно помогать, в том числе и с использованием лекарственных препаратов и других технологий, доступных медицинскому сообществу», — пояснил министр.

Жир накапливается и не распадается: Россиян предупредили об опасности популярных препаратов
Жир накапливается и не распадается: Россиян предупредили об опасности популярных препаратов

Ранее Михаил Мурашко отметил, что в нашей стране растёт количество людей с ожирением. По его словам, на данный момент от него страдают 20,6% мужчин и 27,4% женщин. В связи с этим власти принимают меры, в числе которых, к примеру, запрет на рекламу фастфуда и вредных продуктов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Михаил Мурашко
  • Минздрав РФ
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar