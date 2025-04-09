Милонов назвал мат словесными фекалиями и молитвой дьявола

Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал матерящихся россиян, объявив нецензурную лексику «молитвой дьяволу». В эфире радио «Комсомольская правда» он напомнил, что закон уже предусматривает штраф за употребление бранных слов.

«Те, кто говорят «а как же наше право разговаривать на своем собачьем языке, гавкать и гадить под любым кустиком?», а как же наше человеческое право не слышать ваши словесные фекалии?», — сыронизировал парламентарий.