Милонов назвал мат словесными фекалиями и молитвой дьявола
Милонов раскритиковал матерящихся россиян, назвав брань молитвой дьяволу
Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина
Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал матерящихся россиян, объявив нецензурную лексику «молитвой дьяволу». В эфире радио «Комсомольская правда» он напомнил, что закон уже предусматривает штраф за употребление бранных слов.
«Те, кто говорят «а как же наше право разговаривать на своем собачьем языке, гавкать и гадить под любым кустиком?», а как же наше человеческое право не слышать ваши словесные фекалии?», — сыронизировал парламентарий.
Напомним, ранее в Госдуме призвали десятикратно увеличить штрафы за мат в соцсетях и публичных местах. Депутат Александр Аксёненко считает, что наказания, предусмотренные действующим законодательством, недостаточно эффективны в борьбе с нецензурной бранью. Позже парламентарий объяснил, почему наказание за мат должно стать строже.