Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 апреля, 16:47

Милонов назвал мат словесными фекалиями и молитвой дьявола

Милонов раскритиковал матерящихся россиян, назвав брань молитвой дьяволу

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Виталий Милонов. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Депутат Госдумы Виталий Милонов жёстко раскритиковал матерящихся россиян, объявив нецензурную лексику «молитвой дьяволу». В эфире радио «Комсомольская правда» он напомнил, что закон уже предусматривает штраф за употребление бранных слов.

«Те, кто говорят «а как же наше право разговаривать на своем собачьем языке, гавкать и гадить под любым кустиком?», а как же наше человеческое право не слышать ваши словесные фекалии?», — сыронизировал парламентарий.

«Поганая зелёная бумажка»: Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары
«Поганая зелёная бумажка»: Милонов призвал россиян не скупать «мусорные» доллары

Напомним, ранее в Госдуме призвали десятикратно увеличить штрафы за мат в соцсетях и публичных местах. Депутат Александр Аксёненко считает, что наказания, предусмотренные действующим законодательством, недостаточно эффективны в борьбе с нецензурной бранью. Позже парламентарий объяснил, почему наказание за мат должно стать строже.

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Госдума
  • Виталий Милонов
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar