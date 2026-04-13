13 апреля, 18:13

«Это был врач»: Трамп глупо оправдался за удалённый ИИ-пост в образе Иисуса

Трамп объяснил публикацию с ИИ-изображением в соцсети

Обложка © Truth Social / realDonaldTrump

Обложка © Truth Social / realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию с изображением, созданным с помощью искусственного интеллекта, которое ранее появилось на его странице.

Он подтвердил, что разместил этот пост, однако заявил, что был представлен в образе врача, а не в религиозном образе, как писали некоторые СМИ. По словам Трампа, публикация была связана с поддержкой деятельности Красного Креста. Также он отметил, что интерпретации о другом образе являются искажением.

«С чего они вдруг взяли??!!» Это был пост, где я предстал в образе врача! Который помогает людям! Чем я, собственно, и занимаюсь!» — отметил лидер.

Хиллари Клинтон назвала Трампа «полностью обезумевшим»
Хиллари Клинтон назвала Трампа «полностью обезумевшим»

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп удалил со своей страницы в соцсети Truth Social публикацию с изображением. Публикацию сделали примерно в 4:50 мск, однако к 18:50 она бесследно исчезла из аккаунта.

Александра Мышляева
