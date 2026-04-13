13 апреля, 19:30

Во Владикавказе скончался ещё один пострадавший при взрыве на складе пиротехники

Обложка © MAX / МЧС Северной Осетии

Количество жертв взрыва на складе пиротехники во Владикавказе увеличилось до трёх. В больнице скончался ещё один пострадавший. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Врачи Клинической больницы скорой помощи до последнего боролись за жизнь пациента. К лечению подключили специалистов федерального ожогового центра, проводились постоянные консультации, использовались все доступные медицинские ресурсы. Однако травмы оказались слишком тяжёлыми – ожоги составляли 90 процентов поверхности тела пострадавшего.

«Мои соболезнования родным и близким погибшего», – написал Меняйло.

Из-под завалов во Владикавказе вытащили тело второго погибшего

Ранее Life.ru писал, что суд в Северной Осетии заключил под стражу троих подозреваемых по делу о взрыве на складе пиротехники. Фигуранты отправлены в СИЗО до 10 июня. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Юния Ларсон
